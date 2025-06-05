Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucunda hayatını kaybeden adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi’nde iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaşan Hacı Mehmet Eker (31), Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eker’in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi. Hacı Mehmet Eker’in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.