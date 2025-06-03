Bilecik’te bir alışveriş merkezinin otopark kısmında yükselen dumanlar paniğe sebep oldu.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kayı Plaza adlı alışveriş merkezi ve iş yerinin otopark kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye haber verdi. Yoğun bir dumanın çıktığı otopark alanına çamaşır makinesinin alev aldığı öğrenilirken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumanlar havalandırmaklar açılarak tahliye edildi.