Bilecik’te yaşayan doğuştan görme engelli 3 çocuk annesi Çiler Kocaman, ömrünü adadığı ailesine destek olmak ve sosyal hayata katılmak amacıyla el işi örgü yapıyor.

15 yıl santral memurluğu yapan 48 yaşındaki Kocaman, 2011’de emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul’dan ailesiyle eşinin memleketi Bilecik’e taşındı. Kendisi gibi doğuştan engelli eşi, 20 ve 9 yaşlarındaki kızları, 5 yaşındaki oğluyla mutlu bir hayat süren Kocaman, ailesine destek olmak ve sosyal hayata katılmak amacıyla el işi örgü yapıyor. Kocaman, yatılı okulda öğretmeninin teşvikiyle elleriyle yoklama ve sayma yöntemini öğrenmesi sayesinde yelek, kazak, patik, bere ve atkı gibi aksesuarlar örüp pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Tığ işi öğrendim, seramik kursuna gitmeye başladım"

Örgü işine ilk okulda öğrendiğini anlatan Çiler Kocaman, "Daha sonra Bilecik’te dernek ve Halk Eğitim Merkezi kanalı ile kurslar düzenlenen kurslarda gittim. Orada işte zaman geçirirken örgüyü elime aldım ve işte birçok şey yapmaya başladım. Zaten yapıyordum ama çok ilgilenmiyordum, sadece hobi olarak gerçekleştiriyordum. Onun dışında ayrıca Bilecik Engelsiz Sanat Atölyesi ile birlikte, ürün tanımları, hayır çarşılarında, pazarlarda satışlar yapabiliyoruz. Örgü örmekle kalmayayım dedim ve tığ işi öğrendim, seramik kursuna gitmeye başladım. Seramik kursuda benim için spor gibi oldu hatta beyin terapisi gibi de oldu. Kent Konseyi’nde engelleri bireylere düzenlemiş olduğu takı kursuna katıldım " dedi.

"İlk etapta benim için dışarıya çıkmak çok zordu"

Kocaman açıklamasının devamında, "Bu durumla mücadele etmek ilk etapta benim için dışarıya çıkmak çok zordu, aileme kabullendirmek çok zordu. Anneme, beni birisi duraktan alıyor, beni otobüse bindirdiler, ben geliyorum diye işte çeşitli telkinlerde bulunarak, ilk etapta yalan söylemiş oldum. Ama sonuçta bunu aşmış oldum, anneme kabul ettirmiş oldum, bir gün baktı ki ben eve tek başıma geldim. Annem de, benim tek başıma bir yerlere gidebileceğimi kabullenmiş oldu. İş hayatı da beni için sıkıntı oldu, ilk iş hayatımda da kendimi kabul ettirmek zorunda kaldım. Her şeyi ispatlamakla geçti hayatım diyebilirim. Bir şekilde onu da aştım, benden sonra gelecekler için ne yapabilirime adadım kendimi" dedi.

" İnsanların engellilere, engelli gibi değil de kendileri gibi normal bireymiş gibi görmelerini diliyorum"

Görme engelli Çiler Kocaman açıklamasının sonunda, "Çeşitli derneklerde yöneticilik yaptım, projeler ürettim ve daha hala kafamda bir takım projeler üretebiliyorum, işte daha çok neler yapabilirim, daha çok neleri gösterebilirim, ya da işte insanlarla daha neler anlatabilirim, farklılık projeleri yapmaya çalışıyorum. İnsanların engellilere, engelli gibi değil de kendileri gibi normal bireymiş gibi görmelerini diliyorum" dedi.