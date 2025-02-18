Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek, tüm camilerde detaylı temizlik işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Başkan Tekin, yapılan çalışmaların sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, her ay düzenli olarak ibadethanelerin temizlendiğini vurguladı. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde camilerimizde ve mescitlerimizde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda yapmalarını sağlamak. Belediye olarak bu çalışmaları her ay düzenli şekilde sürdürüyoruz."

Ramazan ayına temiz ve ferah camilerde girmek isteyen Pazaryeri halkı, belediyenin bu titiz çalışmasını memnuniyetle karşıladı.