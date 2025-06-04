Pasinler TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yusuf Can Çiftçioğlu Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yusuf Can Çiftçioğlu, 2025 yılı Bursluluk Sınavı’nda bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alıp, Türkiye genelinde birincilik elde etti. Bursluluk sınavına giren diğer 20 öğrenci ise bursluluk almaya hak kazandı.

Pasinler İlçe Millî Eğitim Müdürü Hakan Çınar, gösterilen başarıdan dolayı öğrencileri kutlayarak, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda büyük başarıya imza atarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi gönülden tebrik eder, emeği geçen öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini dileriz" dedi.

Pasinler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, başarı gösteren öğrencilerin isimlerini sosyal medya hesabından duyurarak başarılarının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye birincisi olan Yusuf Can Çiftçioğlu İlçe Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.