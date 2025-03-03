Adıyaman’da, vatandaşların daha rahat zaman geçirebilmesi için parklar sürekli denetleniyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde yer alan parklara gelen vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde zaman geçirebilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Park ve bahçelerde sıklıkla denetimler yapan polis ekipleri gördükleri şüpheli şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını da gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, yapılan denetimlerden oldukça memnun olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.