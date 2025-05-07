Eskişehir’de yaşayan Paralimpik Yüzme Milli Takımı sporcusu Mehmet Bakır Eğilmez, azmi ve başarılarıyla takdir topluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, başarılı sporcuyu ve annesini ziyaret etti.

Yaklaşık 15 yıldır yüzmeyle ilgilenen Serebral Palsi hastası Mehmet Bakır Eğilmez, bugüne dek 3 kez milli formayı giyerek Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etti. Kendi klasmanında defalarca Türkiye Şampiyonu olan Eğilmez, Avrupa finallerine kalma başarısı gösterdi. Haftanın en az dört günü düzenli olarak antrenman yapan milli sporcu, kararlılığıyla genç sporculara ilham kaynağı oluyor.

Mehmet Bakır Eğilmez hakkında bilgi veren Antrenörü Mehmet Bayrak, Mehmet Bakır’ın aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı’nın kaptanlığını yürüttüğünü ve takım yönetiminde kendisine çok yardımcı olduğuna değindi. Takımda; Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat sporcusu Sümeyye Boyacı, Avrupa’da pek çok madalya kazanan Baran Doruk Şimşek, Okullararası Dünya Şampiyonası’nda ikincili elde eden Ahmet Çınar Bakkal ve Tokyo’da düzenlenecek Deaflympics’e katılacak işitme engelli sporcu İdil Bengisu Tunçbilek gibi önemli isimler de yer alıyor. İl Müdürü Bayrak, ziyarette yaptığı açıklamada, "Mehmet Bakır’ın başarıları hepimiz için bir gurur kaynağı. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü en iyi yansıtan örneklerden biri" ifadelerini kullandı. Göstermiş olduğu başarılarından Mehmet Bakır Eğilmez’e plaket takdim eden İl Müdürü Orhan Bayrak ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamlarını iletti.