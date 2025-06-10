Tepebaşı Belediyesi örnek projeleri arasında yer alan Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleşirken iş gücüne de katıldıkları yerler olmaya devam ediyor.

Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı ve ilki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştirirken bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor. Zihinsel engelli bireylerin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor. Engelli bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor. Proje ile bugüne kadar 24 özel bireyin farklı işletmelerde istihdam edilmesi sağlanırken Gökkuşağı Kafelerde 76 özel birey eğitim alarak hem ekonomilerine katkı sağladı hem de sosyalleşmenin keyfini yaşadı.

Belirli aralıklar ile belediyenin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamında daha etkin bireylere dönüşüyor. Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor.