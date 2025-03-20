Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla "Pamukkale Engelsiz Nefes Evi" projesi hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen proje, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak.

Toplam bütçesi 3 milyon 765 bin 935 TL olan proje için GEKA tarafından 3 milyon TL destek sağlanacak. Projenin yürütücüsü Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olurken, Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı, Denizli Ticaret Odası, Pamukkale Rehberlik Araştırma Merkezi ve Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü proje ortakları arasında yer alıyor.

Proje kapsamında, altyapı eksiklikleri nedeniyle tam kapasite kullanılamayan bina, engelsiz yaşam merkezine dönüştürülecek. 18-65 yaş arasındaki 100 engelli bireyin kişisel, sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyecek merkezde, 9 farklı eğitim ve iş atölyesi kurulacak. Aynı zamanda, korumalı iş yeri statüsüne sahip olacak bu atölyelerde meslek edindirme, kişisel gelişim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. Bu sayede 18 yaşını doldurmuş en az 5 engelli bireyin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Pamukkale Engelsiz Nefes Evi’nin engelli bireylerin hayata tam katılımını desteklemek adına önemli bir adım olacağını ve sosyal kalkınma projeleriyle toplumun her kesiminin eşit fırsatlara sahip olması için GEKA’nın çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

GEKA ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sözleşmesi imzalanan projenin tamamlanmasıyla birlikte, Denizli’de engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.