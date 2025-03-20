Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, "İftarda Konuşalım" programı kapsamında Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, öğrenciler merak ettikleri konular hakkında sorularını yöneltti. Programda, okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik konseri de icra edildi.

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizler, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en kıymetli hazinemizsiniz. Kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak geleceğe emin adımlarla yürüyorsunuz. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Sizlerin derslerinde başarılı olmasının yanı sıra sorgulayan, üreten ve toplumuna fayda sağlayan bireyler olmanızı önemsiyoruz. Çünkü sizler, bu ülkenin umudu, ışığı ve geleceğimizin teminatısınız. Sanat ve bilimin birleştiği bu güzel okulda eğitim alıyor olmanız, sizlere hayata farklı perspektiflerden bakma fırsatı sunacak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki her biriniz büyük bir potansiyel taşıyorsunuz. Bizler de bu potansiyelin en iyi şekilde ortaya çıkması için daima yanınızdayız "dedi.