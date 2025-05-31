Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ilçe tarım ekipleri, üreticileri zeytin ve pamuktaki zararlılar ile hastalıklara karşı bilgilendirdi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dedeköy Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlçe Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, hem bitkisel hem de hayvansal üretimi ilgilendiren önemli konular ele alındı. Toplantıda, zeytin ve pamukta görülebilecek hastalıklar ile zararlılar hakkında üreticilere detaylı bilgiler verildi. Aynı zamanda hayvanlarda sık karşılaşılan paraziter hastalıklar, bit, pire, kene gibi dış parazitlere karşı mücadele yöntemleri ve hayvan barınaklarının ilaçlanması konuları da kapsamlı şekilde aktarıldı.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz konu sorumlusu veteriner hekim ve ziraat mühendisleri Dedeköy Mahallemizde üreticilerimizle buluşarak, zeytin, pamuk hastalık ve zararlıları, hayvanlarda paraziter hastalıklar, bit, pire kene gibi dış parazitlere karşı hayvanların ve barınakların ilaçlanması konularında bilgilendirmede bulunup üreticilerimizin sorularını cevaplandırdı" ifadeleri yer aldı.