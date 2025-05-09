Erzurum’un Palandöken ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, halkla bir araya geldi ve onların taleplerini ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın İbrahim Küçükoğlu’nun moderatörlüğünde, İlçe Başkanımız Sayın Durmuş Kılıç ve teşkilat mensuplarımızın katılımıyla, Kayakyolu Palandöken Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programımız, hemşehrilerimizden büyük ilgi ve teveccüh gördü. Meydanı dolduran kıymetli komşularımızla samimi, sıcak ve verimli bir hasbihal gerçekleştirdik. Palandöken’imizin dünü, bugünü ve yarını üzerine fikir alışverişinde bulunduk, yapılan hizmetleri anlattık, komşularımızdan gelen soruları içtenlikle yanıtladık. AK Belediyeciliğin farkını ortaya koyan bu program, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla örtüşerek; birlikte yönetmenin, birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin toplumun hizmetinde en etkili yol olduğunu bir kez daha ispatladı. Katılan, katkı sunan, destek veren tüm komşularımıza şükranlarımızı sunuyor; Palandöken için hep birlikte daha güzel yarınlara yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Dinleyen, anlayan ve birlikte çözüm üreten bir anlayış"

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’da bu ve benzeri programlarda vatandaşların fikirleriyle, önerileriyle ve sorularıyla yol haritalarına yön verdiklerini ifade ederek, " İl Başkan Yardımcımız Sayın Halil Ergün, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Faruk Yürekseven, Palandöken İlçe Başkanımız Sayın Durmuş Kılıç ve Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar ile birlikte katıldığımız "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında, hemşehrilerimizle buluştuk. AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu buluşmada; dinleyen, anlayan ve birlikte çözüm üreten bir anlayışı bir kez daha hep birlikte yaşadık. Çünkü biliyoruz ki milletimizin sözü başımızın tacıdır. Programa katılım sağlayarak fikirleriyle katkı sunan, görüş ve taleplerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.