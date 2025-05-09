Göğüs ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran hasta, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bypass operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa’da yaşayan 56 yaşındaki Halil Balcı, uzun zamandır göğüs ve nefes darlığı şikayeti yaşıyordu. Daha önce farklı bir hastanede anjiyo olan ancak şikayetleri geçmeyen Halil Balcı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Balcı, ANKA Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından muayene edildi. Yapılan ileri tetkik ve tahliller sonucu 3 ana damarının tıkalı olduğu tespit edilen hastaya Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından by-pass ameliyatı yapılmasına karar verildi. 3 ana damar koroner bypass yapılan hasta kısa süre sonra sağlığına kavuştu. Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuşan Balcı, kendisini sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ve hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balcı, "Damarlarımın tıkalı olduğunu duyunca çok korktum. Bir an öleceğimi düşünüp, umutsuzluğa kapıldım. Doktorumun başarılı operasyonu ile hayata tutundum. Hastane yönetimi de benim her ihtiyacımda yanımdaydı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, tıkalı olan koroner kalp damarlarının açılması için yapılan by-pass ameliyatının başarıyla geçtiğini dile getirerek, "Hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç da, "Hastalarımızın sağlığına kavuştuğunu görmek bizim için mutluluk verici. Hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için çabalarken onlara kendilerini evlerinde gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Sağlık en önemli hazine. Biz de hastalarımızın kısa sürede sağlığına kavuşmaları için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.