19 mayısta açılışı yapılacak Yalova Ahşap Heykel Müzesi’nde 50 farklı ülkeden satın alınarak getirilen yaklaşık bin 500 ahşap heykele sergilenecek.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Eğitim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü (YKKSA) Kurucu Başkanı Hakan Evciman, 20 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap heykel koleksiyonculuğunun zamanla bir tutkuya dönüştüğünü belirtti. Koleksiyonunu önce bir depoda sakladığını ifade eden Evciman, son yıllarda ise bu tutkusunu daha profesyonel bir boyuta taşıyarak 50 ülkeden topladığı değerli eserleri Yalova’da kurduğu müzede sergilemeye karar verdiğini söyledi.

Yalova-Bursa Karayolu’nun 8. kilometresinde bulunan Sporium Alança Tesisleri’ni Yalova Ahşap Heykel Müzesi’ne dönüştüren Evciman, Türkiye’de ilk kez 500 metrekarelik kapalı bir alanda bu kadar büyük bir koleksiyonun sergileneceğine dikkati çekerek, "Yalova Ahşap Heykel Müzesi yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da en kapsamlı ahşap heykel müzesidir. 20 yıl önce bir hobi olarak başladım. Bugüne kadar 70 ülke gezdim. Gittiğim her yerde ahşap heykeller dikkatimi çekti. Bu eserlere büyük bir servet harcadım. En büyük hayalim, yaşadığım şehir olan Yalova’da bir ahşap heykel müzesi kurmaktı. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Dünyanın bir ucundan getirdiğim eserler arasında 200-300 yıllık heykeller var. Ayrıca, üç kişilik bir ekibin iki yıl boyunca üzerinde çalıştığı özel yapım eserler de bulunuyor. İddia ediyorum, bu müze yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en geniş kapsamlı ahşap heykel müzesi konumundadır" dedi.