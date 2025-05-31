Palandöken Belediyesi ile Kayakyolu İlkokulu’nun işbirliğinde düzenlenen "Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi", Palandöken Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleşti. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı ürünler ve renkli defile büyük beğeni topladı. Öğretmenlerinin nezaretinde, öğrencilerin atıklardan tasarladıkları ürünler ve kıyafetler, ilgiyle takip edildi.

Kayakyolu İlkokulu öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında geri dönüşüm temalı çalışmalarını Atık Getirme Merkezi’nde sergiledi. Programa; Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar katıldı.

Başkan Sunar: "Geleceğe sahip çıkmak doğaya sahip çıkmaktan geçer"

Sergi açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesine Palandöken’in önemli katkı sunduğunu belirtti. Sunar, "Kayakyolu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşüm temalı projesine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlılığı hepimizi umutlandırıyor" dedi.

Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi’nin sıfır atık yolculuğunu 2019’da Polis Amca İlkokulu’nda başlattıkları eğitimle hayata geçtiğini hatırlatarak, gelinen noktada Türkiye’de örnek gösterilen bir konuma ulaştıklarını söyledi.

Yeşil Palandöken vurgusu

Sunar, çevre çalışmalarının sadece geri dönüşümle sınırlı kalmadığını, "Yeşil Palandöken" vizyonu doğrultusunda ilçeye 14 yeni yeşil alan kazandırıldığını ifade etti. Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi’nin ilçeye değer kattığını belirten Sunar, Uzun Bahçe, Park Tarabya, Palandöken Kent Meydanı ve Saklı Bahçe gibi projelerle çevre hassasiyetlerini vurguladıkları söyledi.

"Daha temiz, daha yeşil bir gelecek için"

Palandöken Belediyesi olarak tüm projelerde çevre bilincini öncelediklerini vurgulayan Sunar, "Geleceğe sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmaktır. Yerel düzeyde kararlı adımlar atarak yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz" dedi.

Kılıç: Palandöken çevre yatırımlarında da örnek

Programda konuşan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç, Palandöken Belediyesi’nin çevre odaklı hizmet ve yatırımlarını takdirle takip ettiklerini ifade ederek, Başkan Muhammet Sunar’ın ilçeye kazandırdığı Sıfır Atık Tesisi ile birlikte hayata geçirilen yeşil alan projelerinin örnek nitelikte olduğunu belirtti. Kılıç, "Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi" için de Kayakyolu İlkokulu, idari ve öğretmen kadrosuna, öğrencilere teşekkürde bulundu.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da yaptığı konuşmada, Palandöken’in eğitimde önemli başarılara imza attığına dikkat çekti. Karapınar, "Palandöken eğitimde de zirvelere yürüyor" diyerek, sergide emeği geçenlere şükran duygularını paylaştı.

Program, öğrencilerin geri dönüşüm kıyafetleriyle sunduğu defile ve serginin gezilmesiyle sona erdi.