Samsun’da ikamet eden iş adamı Ataullah Arvas’ın 50 yıldır büyük bir özenle topladığı ve yüzde 90’ı "tek olma" özelliği taşıyan el yazması tarihi kitapları müzayedeye sunuldu. Anadolu’dan toplanan paha biçilemeyen akademik eserler, tarihi ve kültürel değerleriyle büyük bir ilgi gördü.

83 yaşındaki Ataullah Arvas, koleksiyonunda yer alan nadir el yazmalarını bir internet müzayede platformunda satışa çıkardı. Yüzyıllar öncesine ait olan ve çoğu tek nüsha olan bu kitaplar, kültürel miras açısından büyük önem taşıyor. Arvas’ın yıllarca süren gayretleri ile, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerin korunmasına katkı sağladı. Kitaplar, müzayede ile hem koleksiyonculara hem de tarih meraklıları ile buluşuyor. İnternette, “https://www.bankcostaauction.com/muzayede/28665/el-yazmasi-tarihi-kitaplar-muzayedesi” linkindeki müzayedeye, siteye üye olarak katılabilecek meraklılar, Cuma akşamı 21 de kapanacak online müzayede için pey verilebiliyor. 31 Ocak saat 21.00’e kadar devam edecek müzayede, 21.00’den sonra ise canlı gerçekleştirilip bütün eserler tek tek yeni sahiplerinin olacak. Eserler on-line olarak son anda en yüksek peyi veren katılımcıya satılacak.

"Bunları şu anda bulmanın imkanı yoktur"

Eserler hakkında bilgi veren Ataullah Arvas, "Uzun yıllar içinde topladığımız eserleri, müzayedeye çıkarma kararı verdik; Bankcosta Auction Müzayede Evi’nde satışa sunduk. Çok zor bir araya getirilmiş eserlerdir. 250 adet el yazma var, 450 adet de matbu eski kitap var. El yazmalarının hepsini kültür varlıklarına kaydettirdik. Her biri yurt içinde alım satımı serbest olan eserlerdir. Elimizdeki 740 kitabın 350’sini müzayedeye çıkardık. Bu müzayede elimizdeki tüm eserleri kapsamıyor. İleride daha detaylı bir şekilde müzayedeye çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

“Koleksiyonerler için büyük bir fırsat”

Kitapların müzayedede büyük ilgi gördüğünü belirten Arvas, “El yazması kitapların hepsi çok kıymetli. Müstesna eserler bunlar. Bunları şu anda başka bir kaynakta, sahafta bulmanın imkanı yok. Ciltleri bile Osmanlı, Selçuklu döneminin sanatçılarına ait orjinal ciltleridir. Koleksiyonerler için büyük bir fırsat sunuyoruz” diye konuştu.

“https://www.bankcostaauction.com/muzayede/28665/el-yazmasi-tarihi-kitaplar-muzayedesi” linkindeki müzayedeye katılarak pey verilebiliyor. 31 Ocak saat 21.00’e kadar devam edecek müzayede, 21.00’den sonra ise canlı yapılacak. Eserler on-line olarak pey verilip alınabilecek.