MasterChef Türkiye 2026’da yaklaşık 400 bin aday arasından ilk 20’ye girerek ana kadroya seçilen Mersinli yarışmacı Şükran Boyraz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yenişehir’e kazandırılması planlanan Gastronomi Mutfağı Projesi ele alınırken, Başkan Özyiğit ile Boyraz arasında Mersin mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

MasterChef Türkiye 2026’da sergilediği başarılı performansla ana kadroya giren ve 18. beyaz önlüğün sahibi olan Şükran Boyraz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi. Yenişehir’de meze evi işleten ve gastronomi alanındaki eğitimini sürdüren Boyraz’ın ziyaretinde, ilçede hayata geçirilmesi planlanan Gastronomi Mutfağı Projesi gündeme geldi.

ÖZYİĞİT: “MERSİN’E MICHELIN STANDARTLARINDA MUTFAK KAZANDIRACAĞIZ”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MasterChef Türkiye’de ana kadroya girme başarısı gösteren Şükran Boyraz’ı tebrik ederek, Mersin’i ve Yenişehir’i temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Boyraz’ın özellikle coğrafi işaretli yöresel ürünlere sahip çıkmasının önemli olduğunu belirten Özyiğit, yarışmada hazırladığı Yoğurtlu Kömbe tabağının da büyük beğeni topladığını söyledi.

Yenişehir’e Gastronomi Mutfağı kazandırma hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Özyiğit, şöyle konuştu: '' 2023 seçimleri öncesinde Yenişehir halkına verdiğim bir söz var: İlçemize bir Gastronomi Mutfağı kazandırmak. Temennimiz, yarışmadan birincilikle dönmeniz ve Michelin standartlarında bir gastronomi mutfağını birlikte hayata geçirmemiz '' Mersin’in gastronomi potansiyelinin yalnızca deniz ürünleri ve sahil restoranlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Özyiğit, kentin çok kültürlü yapısının mutfak kültürüne de yansıdığını belirtti.

Özyiğit, “Mersin onlarca farklı kentten göç almış, çok kültürlü bir şehir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarımız çok zengin. Gaziantep ve Şanlıurfa’nın patlıcanlı kebabından Adana kebabına, Ali Nazik’e kadar uzanan devasa bir lezzet çeşitliliği var. Tüm bu zengin mutfakların karşısında güçlü bir şekilde durabilecek, özgün bir Mersin mutfağı kuralım” ifadelerini kullandı.

Gastronomi Mutfağı Projesi kapsamında Mersin’in coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerinin bir arada sunulacağı bir mekân oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özyiğit, Şükran Boyraz’ın yarışmadaki başarısının da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

ŞÜKRAN BOYRAZ: “MICHELIN YILDIZI KAZANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Gastronomi Mutfağı Projesi’nden büyük heyecan duyduğunu belirten Şükran Boyraz ise Mersin’in yöresel lezzetlerini modern dokunuşlarla daha geniş kitlelere tanıtmak istediğini ifade etti.

MasterChef Türkiye’de hazırladığı Yoğurtlu Kömbe tabağıyla şeflerden tam not aldığını belirten Boyraz, “Yoğurtlu Kömbe, coğrafi tescilli ve kültürel değeri olan önemli bir yöresel yemeğimiz. Ben bu yemeği yenilikçi bir dokunuşla modern bir tabağa dönüştürdüm ve şeflerimizden tam not aldım. Yaklaşık 400 bin aday arasından ilk 20’ye girerek bu başarıyı elde etmekten gurur duyuyorum” dedi.

Yenişehir’e kazandırılması planlanan Gastronomi Mutfağı’nın Mersin mutfağının tanıtımı açısından önemli bir adım olacağını ifade eden Boyraz, Başkan Özyiğit’e dikkat çeken bir söz verdi.

Boyraz, “Gastronomi mutfağımız kurulduktan sonra buraya Michelin yıldızı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Temennileriniz ve güveniniz için teşekkür ederim. Size güveniyoruz. İnşallah yolunuz açık olur” diye konuştu.