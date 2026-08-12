Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonunu 152 temsil ve 45 bini aşkın seyirciyle tamamladı. Çocuk ve gençlere yönelik projelerin yanı sıra tiyatroya erişimin kısıtlı olduğu 13 ilçeye ulaşan ekip, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 56 bin çocuğa ulaşılırken, yalnızca bu sezon 14 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu. 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesiyle de 3 bini aşkın gence ulaşıldı.

Bu sezon ilk kez hayata geçirilen 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesiyle 13 ilçede 13 günde 13 temsil gerçekleştirildi ve yaklaşık 4 bin 500 seyirciye ulaşıldı. Ayrıca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 'Okuma Tiyatroları' projesi başlatıldı. Sezon boyunca 45 bini aşkın seyirciyi ağırlayan Şehir Tiyatrosu; çocuklar, gençler ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan yurttaşları kapsayan projelerle, on binlerce kişiyi tiyatroyla buluşturdu. Yeni eğitim programları ve kazandığı prestijli ödülle sezonu başarıyla tamamlayan ekip, sanat dolu bir sezonu geride bıraktı.

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, 25. Sanat Sezonunu büyük bir gururla tamamladıklarını belirterek, yeni sezonda da çocuk, genç ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Şehir Tiyatrosu'nun repertuvarında 5 yetişkin, 5 çocuk ve 1 gençlik oyunu olmak üzere toplam 11 eser bulunduğunu aktaran Erdönmez, bu sezon ilk kez 'Konservatuvara Hazırlık Kursu'nun da açıldığını kaydetti.