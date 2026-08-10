Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün 2026 yılı sahibi belli oldu. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen prestijli ödül, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Sema Kaygusuz’a verildi.

MTSO tarafından Türkiye’de ve Mersin’de edebiyata ilgiyi artırmak, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli eserlere çekmek ve Türk edebiyatının gelişimine katkı sunan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü için 2026 yılı değerlendirme süreci tamamlandı.

Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluşan Ödül Değerlendirme Kurulu, 2026 yılı ödülünün Sema Kaygusuz’a verilmesini kararlaştırdı.

Ödül 6 Kasım’da Mersin’de Takdim Edilecek

Hikâye, roman ve deneme türlerinde kaleme aldığı eserlerle çağdaş Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinen Kaygusuz, insanı, doğayı, toplumsal belleği ve modern medeniyetin beraberinde getirdiği etik sorunları özgün ve mito-poetik bir anlatımla ele alan eserleri nedeniyle ödüle değer bulundu.

Sema Kaygusuz’a ödülü, 6 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Töreni’nde takdim edilecek.

Değerlendirme Kurulu’ndan Sema Kaygusuz Vurgusu

Ödül Değerlendirme Kurulu, kararında Kaygusuz’un edebi dünyasının farklı yönlerine dikkat çekti. Kurul; yazarın modern insanın doğa, toplum ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi sorgulayan yaklaşımını, duyumsal anlatımını ve medeniyet eleştirisini öne çıkardı.

Kaygusuz’un eserlerinde kadının sesini, doğanın ritmini ve canlıların duyumsallığını güçlü bir edebi dille görünür kıldığı belirtilirken; kültürel arketipler, söylenceler, tarihsel imgeler ve düşsel dünyalar arasında kurduğu mito-poetik bağların da Türk edebiyatına yeni anlatım olanakları kazandırdığı ifade edildi.

Kurul ayrıca Kaygusuz’un bireysel, toplumsal ve kültürel travmaları etik bir duyarlılıkla ele almasına; teknolojik tahakkümün insan ve toplum üzerinde oluşturabileceği etik ve varoluşsal sorunlara dikkat çekmesine vurgu yaptı.

Mersin’in Edebiyat Ödülü 19’uncu Kez Sahibine Ulaşıyor

MTSO’nun öncü girişimiyle hayata geçirilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü; edebiyata ilgiyi geliştirmeyi, nitelikli eserlerin daha geniş okur kitlelerine ulaşmasına katkı sağlamayı ve yapıtlarıyla Türk edebiyatına değer katan isimleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ödülün Sema Kaygusuz’a verilmesiyle birlikte, Mersin’in kent adına sürdürdüğü edebiyat geleneğine yeni bir isim daha eklendi.