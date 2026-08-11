Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Tarsus Turizm Eylem Planı kapsamında ilçenin kültürel mirasının korunması, etkin biçimde tanıtılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcileriyle birlikte Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’nı ziyaret etti. Görüşmede Tarsus’un sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması, ilçenin tanıtım olanaklarının artırılması ve turizm sektörüne yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Program kapsamında Tarsus Kaymakamlığını da ziyaret eden Doğanay ve beraberindeki heyet; ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve Tarsus’un turizm geleceğine yönelik hayata geçirilebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus Müzesi’nin ev sahipliğinde devam eden programda Hakan Doğanay; Tarsus Müzesi, Tarsus Kütüphanesi ve Tarsus Turizm Danışma Bürosunda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurumların mevcut faaliyetleri, ziyaretçilere sunulan hizmetler ve tanıtım çalışmalarının daha etkin hâle getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen temaslarda, Tarsus’un binlerce yıllık tarihinin ve zengin kültürel mirasının korunarak turizmle buluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve ilgili paydaşların iş birliğiyle Tarsus’un ulusal ve uluslararası turizmde daha güçlü bir konuma taşınması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’ın öncülüğünde yürütülen Tarsus Turizm Eylem Planı çalışmalarının, ortak akıl ve kurumlar arası iş birliği doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.