Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Bina, özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesine dönüştürülüyor. Modern müzecilik anlayışıyla hazırlanacak müzenin 2027 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan 'Taş Bina', özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesine dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla, ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

'Taş Binayı, Kent Müzesi olarak kentimize kazandırıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, 'Taş Bina'nın Mersin halkının toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 2024 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını, şimdi ise yapıyı Mersin Kent Müzesi olarak kente kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 'Taş Bina'nın Mersin'in gelişimine tanıklık eden özel yapılardan biri olduğunu ifade eden Gökpınar, 'İlk inşa edildiği dönemde tuz deposu olarak kullanılan bina, zaman içerisinde ticari bir mekan, Akkahve ve son olarak da belediye binası olarak hizmet verdi. Her dönemde farklı bir işleve sahip olsa da Mersin'in belleğinde Taş Bina, her zaman önemli bir yere sahip oldu' diye konuştu.

'Kentin kültürel mirası, çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşacak'

Kent Müzesi projesiyle, tarihi yapının geçmişini koruyarak geleceğe taşındığını ifade eden Gökpınar, müzede Mersin'in kültürel mirasını, geleneklerini ve kent kimliğini yansıtan sergi alanlarının yer alacağını söyledi. Müzede, güncel müzecilik anlayışına uygun teknolojik uygulamalar, görsel sergileme teknikleri, dijital deneyim alanları ile etkileşimli uygulamaların kullanılacağını da belirten Gökpınar, 'Mersin Kent Müzesi sadece gezilen değil, aynı zamanda deneyimlenen bir müze olacak ve bu yönüyle de ülkemizin örnek kent müzeleri arasında yerini alacak' dedi.

'Kent Müzesinde Akkahve yeniden hayat bulacak ve o dönemin atmosferini yaşatacak'

Kentin kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan Akkahve'nin de müze içerisinde temsili olarak yeniden canlandırılacağını kaydeden Gökpınar, 'Bir dönem Mersin'in sanatçılarının, edebiyatçılarının ve kentin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği Akkahve, ziyaretçilere o dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yeniden yaşatacak. Ayrıca zemin katta oluşturulan tarihi sergi alanı, sahip olduğu özgün dokusuyla farklı sergilere ev sahipliği yaparak, yaşayan bir kültür mekanı olarak hizmet verecek' ifadelerini kullandı.