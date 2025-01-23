Özükavak Beldesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları başladı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde, Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk’ün öncülüğünde kasaba merkezindeki Osmanefendi ve Mecit Çeşmeleri için su çalışmalarına başlandı. Ayrıca beldede kilitli parke taşı döşeme çalışmaları da sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, beldede yer alan Osmanefendi ve Mecit Çeşmeleri için başlatılan su çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Gökçetürk, "Bu çeşmeler belde halkı için önemli bir su kaynağı. Yaptığımız çalışmalarla çeşmelerin su sorununu kalıcı olarak çözüyoruz" dedi.

Özükavak genelinde altyapı çalışmalarının yanı sıra kilitli parke taşı döşeme faaliyetleri de aralıksız sürüyor. Başkan Gökçetürk, “Kasabamızın merkezinde ve farklı noktalarında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, beldemizi daha yaşanabilir hale getirmek” şeklinde konuştu.