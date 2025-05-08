Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunun sağlandığı modern konukevi ile Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisini yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Faruk Özlü, Türkiye’nin en modern tesisleri arasında yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret etti. 2019 yılından bu yana sahipsiz hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyonu için hizmet veren Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, hayvan popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla kısırlaştırma faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirtti.

Başkan Özlü, Kurtsuyu mevkiinde yaklaşık 16 bin metrekare alan üzerine kurulu olan tesiste; ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun alanı bulunan tesisin Türkiye’nin en modern hayvan bakımevlerinden biri olduğunu söyledi. Özlü, bakımları, aşıları ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanan köpeklerin sahiplendirilmesini teşvik edici çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Saha ziyareti kapsamında Hecinler bölgesinde bulunan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi’ni de inceleyen Özlü, tesisin atıkları ayrıştırarak çevreyi korumanın yanı sıra enerji üretimi sağladığını belirtti. Modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları sayesinde tesisin yeniden işler hale getirildiğini vurgulayan Başkan Özlü, 2021 yılında faaliyete geçen bu örnek tesisin geçmişte yaşanan işletme sorunlarının kısa sürede giderileceğini ve en verimli şekilde çalıştırılacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında tesisin işletmesini üstlenen Beltaş’ın yönetim kadrosuyla da bir toplantı gerçekleştiren Özlü, yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.