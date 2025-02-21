Türkiye’nin önde gelen sigorta acentelerinden Özhedef Sigorta, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 'L2 Yetki Belgesi'ne sahip firmalara destek olmak amacıyla özel indirimler başlattı.

Proje ile özellikle uluslararası nakliye alanında taşımacılık yapan çekiciler için zorunlu trafik sigortasında ciddi prim indirimleri sağlanacak. Proje kapsamında, 'L2 Yetki Belgesi'ni ibraz eden tüm firmalar, düşük primlerle sigortalanarak yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında maliyet avantajı elde edecekler.

Özhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Alkış, ihracatçılara ve lojistik sektörüne büyük destek sağlamak amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. Taşımacılık ve lojistik sektörünün, uluslararası ticaretin bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çeken Alkış, "Ancak bu sektörde faaliyet gösteren çekici araçlarının yurt dışına çıkarken Türkiye’de yaptırdıkları zorunlu trafik sigortası, yurt dışında geçerli olmuyor. Bu nedenle uluslararası taşımacılar, genellikle yurt dışı için ek sigorta yaptırmak zorunda kalıyorlar. Ve 365 günün 200 gününü yurt dışında geçirmelerine rağmen yıllık tam prim ödemek zorunda kalıyorlar. Biz de 'L2 Yetki Belgesi'ne sahip olan firmalara özel prim indirimleri sağlayarak onların maliyetlerini düşürmeye odaklandık. Bu sayede ihracatçılar ve taşımacılar hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarını daha uygun şartlarda sürdürebilecekler" dedi.



"Sigorta sektöründe önemli bir iş birliği"

Kampanyanın, Özhedef Sigorta'nın sigorta sektöründe güçlü bir iş birliği yaparak hayata geçirildiğini söyleyen Alkış, sigorta şirketleri ile yapılan görüşmeler ve kapsamlı sunumlar sonucunda nakliyecilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretildiğini belirtti. 'L2 Yetki Belgesi'ne sahip tüm nakliyecileri bu avantajlardan yararlanmaya çağıran Alkış, "Uluslararası taşımacılar için maliyetleri düşüren ve onları ekonomik olarak rahatlatacak bu kampanyamızı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Çekicilere özel trafik sigortası ve 'Yeşil Kart' alternatifi

'L2 Yetki Belgesi'ne sahip çekicilerin, sunulan bu özel sigorta planıyla Türkiye’deki zorunlu trafik sigortası maliyetlerinin büyük ölçüde düşeceğini, yurt dışı için yaptırılan sigortalarda da 'Yeşil Kart' gibi alternatiflerle daha geniş teminat seçeneklerine ulaşılabileceklerini ifade eden Alkış, böylece uluslararası operasyonlarda hem zaman kaybının önleneceğini hem de önemli maliyet avantajları sağlanacağını kaydetti.

Özhedef Sigorta’nın bu projesinin, lojistik ve nakliye sektöründeki firmalar için uzun vadeli iş ortaklıklarının da kapısını araladığını söyleyen Alkış, "İndirimli sigorta fırsatları, özellikle yurt dışına sürekli sefer düzenleyen firmaların üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Firmaları, bu özel fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA