Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il merkezinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İl merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler viyadükten araçlarıyla çıkmaya çalışırken şehrin farklı noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Kozlu ilçesinde BEUN Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçların çıkamaması üzerine vatandaşlar ve çalışanlar yürüyerek hastaneye ulaştı.

Belediye ekipleri ve esnaf kaldırımlar ile iş yeri önlerinde kar temizliği yaptı. Ulaşımda yaşanan zorluklar sebebiyle Zonguldak Belediyesi özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının kullanılmasını anons etti. Zonguldak-Ereğli ve Zonguldak-Ankara kara yollarında da yoğun kar yağışı sebebiyle Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Zinciri ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin araçlarıyla yolu kullanmalarına izin verilmedi.

Ekiplerin kar mesaisi sürerken okulların tatil edildiği kentte çocuklar da karın tadını çıkardı.