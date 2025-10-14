Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik dengenin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için tedavilerini yaptıkları 3 yırtıcı kuşun (şahin) yeniden özgürlüklerine kavuşmaya hazırlandığını söyledi.

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası’nda ekolojik dengenin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son bir ay içinde birçok yırtıcı kuşun tedavisinin gerçekleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Merkezimizde şahin, puhu, küçük orman kartalı ve kızıl şahin gibi yırtıcı türlerin tedavileri tamamlandı. Bunlardan üçü tamamen iyileşti ve doğaya dönebilecek seviyeye geldi" dedi.

Tedavisi tamamlanan kuşlara halka

Tedavisi tamamlanan yırtıcıların doğaya bırakılmadan önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi ekipleriyle birlikte halkalanacağını söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Hayvanları doğaya salmadan önce bilimsel takip açısından halkalıyoruz. Böylece onların doğal yaşamlarını izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezde 30’a yakın yaban hayvanı bulunuyor

Prof. Dr. Aslan, merkezin yalnızca tedavi değil, aynı zamanda uzun süreli bakım hizmeti de sunduğunu vurgulayarak, "Doğada yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hayvanları merkezimizin bahçesinde misafir ediyoruz. Şu anda 15 farklı türden yaklaşık 30 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyoruz. Onların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

Ekolojik dengenin korunması için çalışmalar sürüyor

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanlarının yaşam alanlarının korunması ve doğaya yeniden kazandırılması yönünde önemli bir görev üstlendiklerini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, "Her tedavi edilen ve yeniden doğaya kazandırılan canlı, ekolojik dengenin devamına katkı sunmaktadır" şeklinde konuştu.