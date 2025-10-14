Van’ın Başkale ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsın yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekibi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kasten öldürme ve yaralama suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan yabancı uyruklu H.R. (30) isimli şahıs, Başkale ilçesi Bebleşim mevkiinde icra edilen operasyonla yakalandı. Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan adli işlemlere müteakip Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.