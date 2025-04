Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKA-DER) Genel Başkan Vekili Erol Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin olağanüstü genel kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özgür Özel’in 6 Nisan 2025’te CHP Olağanüstü Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı "Cuntacı başkan" ifadesinin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bir dil olduğunu belirten Erol Özçelik, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik sarf ettiği ’cunta’ ithamı, sadece siyasî etik bakımından değil, aynı zamanda demokratik düzene ve anayasal kurallara karşı yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Bu beyan, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilemez; çünkü doğrudan milletin iradesine, devletin en yüce makamına yöneltilmiş bir ithamdır. Bizler ’Devletin Bekâsı ve Milletin İradesi derneği BEKADER’ olarak bu talihsiz ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı, devletimizin başı, milletimizin iradesiyle teşekkül etmiş en yüksek mercidir. Bu makama yönelik her türlü mesnetsiz ve saygısız itham, doğrudan doğruya halkın egemenlik hakkına yapılmış bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımıza ’cuntacı’ demek, bu aziz millete ’siz darbeyle yönetilmeyi hak ediyorsunuz’ demekten farksızdır. Türkiye, geçmişte defalarca darbelerle, muhtıralarla ve cunta rejimleriyle sınanmıştır. Milletimiz, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve nihayet 15 Temmuz’da, demokrasiye yönelen silahlı tehditlerle yüzleşmiş; her seferinde ağır bedeller ödemiştir. Darbeler, sadece siyaseti değil, milletin geleceğini, istikrarını ve huzurunu hedef almıştır. Bu nedenle, ’cunta’ kelimesi bu topraklarda sadece tarihî bir tanım değil, binlerce ailenin yüreğine düşmüş bir kor, bir karanlık hatıradır. Bu kelimenin uluorta, siyasi hesaplarla kullanılmasını vicdan kabul etmez. Özgür Özel’in bu sözleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihî arşivini ve zihinsel kodlarını da gözler önüne sermektedir. Zira CHP, geçmişte her daim vesayetçi yapılarla dirsek temasında olmuş, millî iradenin önünü kesen birçok müdahalenin ya destekçisi ya da sessiz ortağı olmuştur. Bugün hâlâ darbe imalı açıklamalar yapılabilmesi, bu zihniyetin tam anlamıyla tasfiye edilmediğini göstermektedir. BEKADER olarak açıkça ifade ediyoruz: Hiç kimsenin, özellikle de ana muhalefet partisinin lideri konumunda olan bir şahsiyetin, devletin zirvesine böyle bir ithamda bulunmaya hakkı yoktur. Bu açıklamaların hesabı hukuken de sorulmalıdır. Bu bağlamda, Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Demokratik toplumlarda eleştiri elbette meşrudur. Ancak eleştiri, hakaret ve iftiraya dönüştüğü anda, demokrasiyi korumak adına hukuk devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Her birey gibi siyasetçiler de bu hukuk çerçevesinde sorumluluk taşımak zorundadır. Milletimizden aldığımız güçle, birlik ve kardeşlik ilkesiyle, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya; hukukun ve demokrasinin muhafazası için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.