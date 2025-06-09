Sinop’un Türkeli ilçesinde Kurban Bayramı’nın 4. günü, Çatak Hacıağaç Yaylası’nda düzenlenen geleneksel "Piknik Festivali" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesinde Çataklılar Birlik ve Beraberlik Derneği tarafından Çatak Hacıağaç Yaylası’nda "Piknik Festivali" düzenlendi. Festival boyunca katılımcılar doğayla iç içe keyifli anlar yaşarken, şenlik alanında yüzlerce piknik sofraları kuruldu. Gün boyu süren etkinlikler arasında çeşitli yarışmalar, eğlenceli çekilişler ve keşkek ağası seçimi de büyük ilgi gördü.

Gerçekleştirilen çekilişlerde bir otomobil, umre programı, kesim motoru, patpat aracı ve birçok sürpriz hediye sahiplerini buldu. Özellikle otomobil çekilişi büyük heyecana sahne olurken, otomobil için şanslı talihli ise Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan oldu.

Dernek yönetimi, organizasyonun kusursuz geçmesi için günler öncesinden yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Festivale ilgi yoğundu; hem ilçeden hem çevre köylerden gelen vatandaşlar, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu bu anlamlı gün, Hacıağaç Yaylası’nda unutulmaz anlara sahne oldu.

Dernek Başkanı Özgür Özcan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl memlekette yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Köylülerimizle iç içe, sıcak ve samimi bir kaynaşma ortamı sağlamak istedik. Aynı zamanda Hacıağaç Yaylası’nın doğal güzelliklerini hep birlikte yeniden keşfetmek istedik. Daha önce İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi bu yıl memleketimize taşıdık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Hacıağaç Yaylası bu tür organizasyonlarla anılmaya devam eder" dedi.

Festivale, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, çok sayıda Türkeli başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli’de faaliyet gösteren dernek başkanları ve yönetimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.