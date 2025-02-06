Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde kanser tanısı konusunda hayati önem taşıyan PET/CT çekimi ücretsiz olarak yapılacak.

PET/CT çekimleri nükleer tıbbın en gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden biri olarak kanser tanısı ve tedavisinde hayati önem taşıyor. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi de hastalara bu konuda destek verme kararı aldı. Hastane yönetimi, aldığı kararla kanser tanısı konusunda PET/CT çekimlerinin hastanede ücretsiz yapılmasını sağlayarak, hastalara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

"Erken teşhis önemli"

PET/CT’nin kanser teşhisi ve diğer hastalıkların tespitinde kullanılan, hem anatomik hem de hücresel aktivite sağlayan ileri bir teşhis yöntemi olduğunu söyleyen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, "Onkoloji hastalarında tedaviye yanıt verip vermediğini görebilmek için PET/CT önemli bir çekimdir. Kemoterapi, radyoterapi veya diğer tedaviler sonrasında hastanın tedaviden ne kadar fayda sağladığı, bu görüntüleme yöntemiyle tespit edilir" dedi.

PET/CT çekimlerinin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Şahin, "PET/CT çekiminde vücudun dokuları ve bazı hastalıklarda daha yüksek bir kimyasal aktivite oluşacak. Taramanın ardından hastalık alanları parlak noktalar olarak ortaya çıkar. Kan akışını, oksijen kullanımını, vücudunuzun şeker de dahil nasıl kullandığını ölçer. Hastalar PET çekiminin ardından normal hayatlarına devam edebilirler. Aksi durumda da hastanın tedavi süreci başlatılarak müdahale edilir" diye konuştu.