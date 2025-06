Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlınca yangınlarla daha etkili mücadele amacıyla işe alınan 45 itfaiye erinin 464 saatlik zorunlu eğitim kapsamında katıldığı otobüs ve katı madde yangınlarına müdahale ile kuyulardan kurtarma eğitimleri gerçeğini aratmadı.

Yaz aylarının gelmesiyle çeşitli nedenlerden çıkan yangınların sayından artış gözleniyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire’si 45 yeni itfaiye erini göreve aldı. Mevcut kadronun yaklaşık yüzde 16’sına takabil eden alımda yeni erlere tatbikat yapıldı. 464 saatlik zorunlu eğitim safhasında yer alan, Batıkent İtfaiye Müdahale Grup Amirliği Eğitim Sahası’nda otobüs ve katı madde yangınlarına müdahale ile kuyulardan kurtarma eğitiminde ekipler, gerçeğini aratmayan bir senaryoda zamana ve alevlere karşı müdahale etti. Senaryo gereği yakılan eski belediye otobüsü gayet hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Öte yandan filosun donanımlı, 18 metrelik 4 yeni aracı dahil eden İtfaiye Daire Başkanlığı, böylelikle müdahale istasyonunu daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

"İtfaiyesi Teşkilatı olarak her geçen gün güçleniyor"

Konuyla alakalı konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, "Eskişehir Büyükşehir İtfaiyemiz olarak her geçen gün hem insan kaynakları hem de ekipmanlarımız, araçlarımızla birlikte çok daha güçlenerek hareket ediyoruz, ilerliyoruz. Ayşe başkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bu yıl içerisinde Eskişehir’deki her türlü yangın ve felaketlere yönelik hazırlıklarımızı 3 başlık altında gerçekleştirdik. Öncelikle 45 itfaiye erimizi kadromuza katarak hem sayısal olarak hem de vardiyalarımızdaki niteliklerimizi artırdık. Bunun dışında, filomuza donanımlı, 18 metrelik 4 yeni aracı dahil ederek her bir müdahale istasyonumuzu daha güçlü hale getirdik. Bu araçlarla birlikte her türlü kazalarda, sıkışmalarda, felaketlerde kullanılacak olan bir sürü farklı materyallerimizin, ekipmanlarımızın ağır, günlük ve süreli bakımlarını yaparak onları da her zaman kullanılır halde tutmaya çalıştık. Dolayısıyla, biz Eskişehir Büyükşehir İtfaiyesi Teşkilatı olarak her geçen gün güçlenerek Eskişehir halkımızın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak, bu olaylara en kısa sürede etkili bir şekilde müdahale etmek için her zaman hazırız. Bizle birlikte arkamızda duran, bize vizyonu oluşturan Ayşe başkan ve ekibimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim için 1 saniyenin bile çok önemi vardır"

Eğitimler hakkında konuşan İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Çavuşu Mehmet Çakin ise, "Ekiplerimize 45 personelle birlikte yaklaşık mevcudunun yüzde 16’sı kadar takviye yapılmıştır. Hem ekipman hem araç hem de personel olarak daha da güçlendik. Her zaman olduğu gibi Eskişehir’e hizmet etmek için daha güçlü hale geldik. Daire başkanlığımıza 7 Nisan 2025 tarihinde alınan 45 personelin temel itfaiyecilik eğitiminin 464 saatlik kısmını bugün itibariyle tamamladık. Bu personelimizin eğitimlerini deneyimli elemanlarımızın yanında İl Sağlık Müdürlüğü’nden temel ilk yardım eğitimi, Makine Mühendisleri Odası’ndan asansörde kurtarma eğitimi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden depremde arama kurtarma ve müdahale eğitimleri alınmıştır. Yangından kurtarmaya birçok görevde doğru bir şekilde, en uygun zamanda, doğru ekipmanla müdahale edilmesi için bizim için çok önemli. Bizler saniyelerle yarışırız ve bizim için 1 saniyenin bile çok önemi vardır. Bugünkü eğitimimiz ise otobüs ve katı madde yangınlarına müdahale ile kuyulardan kurtarma eğitimi olarak planlandı. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra yazılı ve uygulama sınavı sonucunda arkadaşlarımızdan başarılı olanların görevlendirmeleri yapılacaktır. İstasyonlarımızda ihtiyaç doğrultusunda planlama yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.