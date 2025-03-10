Özel Çocuklar Basketbol Türkiye Şampiyonası Türkiye 2.si Ertuğrul Gazi Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Sporları kapsamında organize edilen etkinliklerde Mersin'den iki okul üç farklı kategoride yer aldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Sporcular Okul Sporları Türkiye 1.'liği müsabakaları 4 branşta (3x3 Basketbol-Futsal- Masa Tenisi) 6-11 Mart 2025 tarihlerinde Mersin'de yapılmaktadır. Mersin adına Erdemli Özel Eğitim Okulu 2. kademe öğrencisi sporcuları 3x3 basketbol ve futsal branşlarında müsabakalara katılmıştır. 3x3 Yıldız Erkekler Kategorisinde müsabakalara katılan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkiye 2.si olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.