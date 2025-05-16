Darıca’da engelli bireylere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı" düzenledi. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan uzmanlar, engelli bireylere neler yapılabileceğini aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin oluşması için eğitim programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bireylere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi. Engelli vatandaşların afet anında sergilemeleri gereken doğru davranış biçimlerini öğrenmelerine odaklanıldı. Eğitimde, deprem başta olmak üzere afet ve acil durumlarında yapılması gerekenler, kriz anlarında engellilerin yanı sıra çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların özel ihtiyaçlarına nasıl yanıt verileceği ve güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesinin hayati önemi vurgulanarak, bu konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

22 bin 630 öğrenci ve kurum çalışanına eğitim verilerek deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan eğitimlere yeni yıldan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 42 okul, 2 ilçe belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 2 birim ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 1 kurum katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 79 birimde de bu eğitimler gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin ardından 32 okul, rehabilitasyon merkezi, 3 gençlik merkezi, 18 belediye bünyesindeki engelsiz yaşam merkezi ile bilgi evleri olmak üzere toplam 54 eğitim kurumunda 22 bin 630 öğrenci ve kurum çalışanına eğitim verilerek deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimlerle, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı toplum oluşturulması hedefleniyor. Hem yetişkinlerin hem de engelli vatandaşların afet durumlarında doğru adımlar atabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı dayanıklılığını artırmada önemli rol oynayan eğitim ve tatbikatların yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.