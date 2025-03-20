Kocaeli’de 19 yaşındaki özel birey Ahmet Sayal, girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (EKPSS) 94 puan alarak Adalet Bakanlığı’nda memur oldu. Görev yeri Trabzon’a gitmeye hazırlanan Ahmet’in annesi ise "Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız" dedi.

Henüz 4 yaşındayken "atipik otizm" tanısı konulan 19 yaşındaki Ahmet Sayal, yaklaşık 3 yıl boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim aldı. Ahmet, hem ailesinin ve eğitmenlerinin desteği hem de kendi emek ve çabasıyla kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi. Burada aldığı dersleri ve geçirdiği zamanı iyi değerlendiren Ahmet, özgüvenli ve mutlu bir birey olarak hayata katıldı.

Kurumun yaklaşık 3 yıldır öğrencisi olan Ahmet Sayal, girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS) kazanarak memur oldu. Gösterdiği başarıyla ailesini ve öğretmenlerini sevince boğan özel birey Ahmet, şu günlerde yeni işine başlamak için gün sayıyor. Ayrıca merkezde bireysel eğitim de alan Ahmet, daha önce de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş ancak iyi bir puan almasına rağmen atanamamıştı. Bu yıl 94 puan alan Sayal, Adalet Bakanlığına yerleşerek ailesinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. Ahmet görev yeri olan Trabzon’a gitmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, annesi Necla Sayal, kendisinin ya da babasının Ahmet’e eşlik edeceğini söyledi.

"Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız"

Otizmle mücadelenin yıllardır devam ettiğini dile getiren anne Necla Sayal, Ahmet’in geldiği noktada asıl başarının öğretmenlere ait olduğunu söyleyerek, "Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların payı büyük. Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız. Ahmet’in memuriyete atanmış olması çok gurur verici" dedi.

"Şimdi çok muyluyum, umutluyum"

Ahmet’e otizm tanısı konulduğunda konuşamadığını, göz teması kuramadığını ve değişik takıntıları olduğunu söyleyen Necla Sayal, başarı merdivenlerini teker teker çıkarak bu noktaya geldiklerini söyledi. Sayal, "İlkokulda aldığı eğitimle ve lisedeki eğitmenlerin çabasıyla buralara geldi. Şimdi çok muyluyum, umutluyum. Özel birey annelerinin en büyük korkusu bizler vefat ettiğimizde bu çocuklara ne olacak düşüncesidir. Ahmet’in bu duruma gelmesinden çok mutluyum. Emeği geçen herkese ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.