Tarihi yapı ve müzeleriyle yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep’te bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi, yarı yıl tatilinde çocukların severek gezdiği mekanlar arasında yer alıyor. Yarıyıl tatili nedeniyle Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep’in en eski yerleşim yerlerinden olan Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukların ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Birçok ülkeye ait oyuncaklarıyla ziyaretçilerini adeta kültürlerarası yolculuğa çıkaran ve farklı tarihlere ait yüzlerce çeşit oyuncağın sergilendiği müze, yarıyıl tatilinde çocukların gözdesi oldu. Müze, yıl boyunca daha çok çocuk ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, müzeyi ziyaret eden çocuk ziyaretçiler, müzede geçmişten günümüze yer alan oyuncakları ve maketleri büyük bir heyecanla ve mutlulukla inceliyor.

Çocuklar, yüzlerce oyuncağın sergilendiği müzeye hayran kalıyor

1700-1990 yılları arasında üretilen el yapımı yüzlerce çeşit oyuncağın sergilendiği müze, yarı yıl tatilinde çocukların uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri tarafından ziyaret edilen müzelerin başında gelen müzeyi gezen çocuklar, müzede keyif dolu vakit geçiriyor. Müzedeki oyuncakları tek tek büyük bir heyecanla inceleyen çocuklar, müzenin avlusunda da oyun oynayarak eğleniyor. Müzeyi aileleri birlikte ziyaret eden çocuklara oyun esnasında ebeveynleri de eşlik ediyor. Geçmişten günümüze farklı dönemlerde üretilen oyuncakları inceleyen çocuklar, doyasıya eğleniyorlar. Oyun ve Oyuncak müzesini gezen çocuklar, gezi boyunca mutlu anlar yaşıyor.

Müzeyi gezen ebeveynler de anılarını tazeliyor

Özellikle müzedeki el yapımı sokak oyuncaklarını ilgiyle izleyen çocukların yanı sıra yetişkinlerin de nostaljik yolculuk yaptığı Oyun ve Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukların ilk tercihleri arasında yer aldı. Gazianteplilerin yanı sıra şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelen Oyun ve Oyuncak Müzesi, yetişkin ziyaretçileri geçmişe götürmenin yanı sıra çocukluk dönemlerini de hatırlatıyor.

Pek çok ülkeye ait oyuncaklar sergileniyor

Başta Türkiye olmak üzere Almanya, İngiltere, İran, Japonya, Çin, Mısır, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden binlerce oyuncağın yer aldığı müze, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Müzenin Arkeolog ve Drama Lideri Tuğba Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nin, yarıyıl tatilinde çocukların gözdesi olduğunu söyledi. Binlerce oyuncağın sergilendiği müzenin, oyuncak çeşitliliği ile hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çektiğini belirten Ateş, ziyaretçilerin geçmişten günümüze gelen birçok oyuncağı yakından inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“Müzemize sadece çocuklar değil yetişkinlerde çok büyük ilgi gösteriyor”

Müzenin ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkardığını ifade eden Ateş, “Müzemiz genel olarak yılın her döneminde ilgi var ama yarıyıl tatilinde bu yoğunluk tabi ki de iki katına çıkıyor. Müzemize sadece çocuklar değil yetişkinler de çok büyük ilgi gösteriyor. Yarıyıl tatili başladı. Tatilin başlamasıyla müzemizde yoğunluk daha da arttı. Biz, bu yoğunluğu çok seviyoruz. Bütün herkesi müzemize bekliyoruz” dedi.

“Çocuklara eski oyuncakların hikayelerini anlatıp onları diğer nesillere aktarmış oluyoruz”

Günlük ziyaretçi sayısının arttığına dikkat çeken Ateş, “Müzemizde günlük ziyaretçi sayımız normalde 1000 civarındaydı. Şu an 2000’i aştı. Ziyaretçilerimiz müzemizde kendi zamanlarından çok aslında eski zaman oyuncaklarını görüyorlar. Çocuklara eskiden olan oyuncakların hikayelerini anlatıp onları diğer nesillere aktarmış oluyoruz. Çok güzel hikayeleri olan oyuncaklarımız var. Onları çocuklara anlatarak nesil ve bilgi aktarımını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzon’dan Gaziantep’i gezmeye geldiğini ve kentteki tüm müzeleri ziyaret ettiğini belirten yetişkin ziyaretçilerden Canan Ataman ise, “Çocuklarımızın tatilinin boş geçmemesi için müzeleri gezmelerini çok önemli buluyorum. Müze gezileri bir kültürdür. Eskiden de çocukların oyun oynadığını bilmek ve onların nelerden hoşlandığını bilmek, onlar hakkında fikir yürütmek çok önemli. Çocuklarımız burada her dönemde çocuğun, çocuk olduğunu ve farklı oyuncaklar olduğunu gördüler. Farklı oyuncakları deneyimlediler” diye konuştu.

Aileleri ile birlikte Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar, yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek istediklerini belirterek, müzedeki oyuncakları çok beğendiklerini dile getirdiler.

Müzede keyif dolu vakit geçirdiklerini belirten çocuklar, daha önce hiç bu kadar oyuncağı bir arada görmediklerini, görmedikleri oyuncaklarla karşılaştıklarını ve ziyaret boyunca müzede güzel zaman geçirdiklerini belirttiler.