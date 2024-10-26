Rize’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan Ovit Dağı Geçidinde ekipler yaylacılar için özel mesai yapıyor.

Rize’nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası’nı da beyaza bürüdü. Ovit Tüneli’nin açılmasıyla önemini yitiren Ovit Dağı’ndaki Erzurum-Rize Karayolu kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve düşen çığ ile ulaşıma kapandı. Yaylacıların geriye dönüşlerde sorun yaşamaması için düğmeye basan Karayolları ekipleri yol üzerinde temizleme çalışmalarına başladı. Kar ve kara dayalı çığ nedeniyle tamamen ulaşıma kapanan Ovit Geçidi’nde yapılan çalışmanın arından yaylacılar hayvanlarıyla birlikte dönüşlerine devam edebilecek.