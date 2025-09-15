Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcuları tahliye edilen otobüs alev alev yandı.

Olay, Tarsus-Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Irak’tan İstanbul’a seyreden M.B. idaresindeki 16 KK 410 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın otoyol çevresindeki ağaçlara da sıçradı. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.