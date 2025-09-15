Mersin’de faaliyet gösteren Özhedef Sigorta, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sigorta bilincini artırmak amacıyla Mersin İdilliler Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında derneğe sponsorluk desteği sağlanırken, üyeler için özel indirimli sigorta fırsatları ve halka yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Özhedef Sigorta Kurucu Ortakları Edhem Alkış ve Abdulcelil Alkış, yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Sivil toplum kuruluşları; sorunların sulh ile çözülmesi, birlik ve beraberliğin korunması, iyi günde-kötü günde omuz omuza durulması açısından hayati bir değere sahip. Mersin İdilliler Derneği de hemşehrilerinin yanında durarak örnek bir dayanışma kültürü oluşturuyor. Bizler de bu çabaya katkı sunmaktan ve sigorta bilincini artıracak eğitimlerle toplum yararına somut adımlar atmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Bu destek güç verecek"

Mersin İdilliler Derneği Başkanı İdris Çakır ise iş birliğinin dernek faaliyetleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Çakır, "Derneğimiz; düğünde, cenazede, ihtiyaç anında üyelerinin yanında olan, sorunları büyütmeden sulh ile çözüme kavuşturan bir aile kültürünü taşıyor. Yalnızca İdillilere değil, tüm bölge halkına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Cenaze aracı desteğimizden ihtiyaç sahiplerine uzattığımız yardımlara kadar pek çok alanda varız. Özhedef Sigorta’nın desteği, hem faaliyetlerimize güç katacak hem de sigorta bilincini yaygınlaştırarak hemşehrilerimizin yarınlarını daha güvenli kılacak. Tüm yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Seminerler ve özel indirimli poliçeler

Protokol kapsamında Özhedef Sigorta, trafik ve kasko poliçelerinde doğru teminat seçimi, konut ve sağlık sigortalarında dikkat edilmesi gerekenler, risk yönetimi ve temel sigorta bilinci gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenleyecek. Eğitimlerin tarih ve içerikleri dernek tarafından üyelere duyurulacak. Ayrıca dernek üyeleri, aile bireyleri ve üyelerin firmaları; tüm sigorta ürünlerinde özel indirimlerden yararlanabilecek.

"Sadece bir sponsorluk değil"

Özhedef Sigorta yetkilileri, bu desteğin sadece bir sponsorluk anlaşması olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzuru önceleyen bir dayanışma kültürüne katkı anlamı taşıdığını ifade etti. Şirket açıklamasında, ’İdilli hemşehrilerle daha güvenli bir gelecek’ vizyonu vurgulanarak, tüm üyeler planlanan eğitim ve seminerlere davet edildi.

Özhedef Sigorta, Dernek Başkanı İdris Çakır ve yönetim kuruluna toplumsal dayanışmaya öncülük eden çalışmaları için teşekkür ederek, bu iş birliğinin uzun soluklu olmasını temenni ettiklerini kaydetti. Ayrıca bu örnek adımın, diğer kurum ve kuruluşlara da ilham olmasının hedeflendiği belirtildi.