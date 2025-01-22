Olay, geçtiğimiz günlerde Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi Uygur Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobille gelen şüpheliler siteye girerek Ö.Ö.'ye ait 20 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlığı fark eden Ö.Ö., durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, otomobille gelen 3 kişinin siteye girmesi, birinin binaya yönelmesi, diğerinin elektrikli bisikleti çalması, üçüncü şahsın da çevreyi kontrol ederek hareket etmesi yer aldı.

Kaynak: İHA