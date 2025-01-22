Bursa’da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik sebebiyle tahlil yaptırmaya gittiğinde böbrek değerlerinin kötü olduğunu sağ böbreğinin küçük olduğunu, sol böbreğinde ise 12 santimetrelik bir kitle olduğunu öğrendi. Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Şahan’ın yaptığı 2.5 saatlik operasyon sonucunda kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

Bursa’da yaşayan 55 yaşındaki emekli deniz astsubayı Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle ilk önce sağlık ocağına başvurdu. Yaptırdığı tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğunu gören Kumoğlu, bunun üzerine Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan görüntülemeler sonucu sağ böbreğin taşa bağlı olarak küçüldüğü, sol böbreğinde ise yaklaşık 12 santimetrelik böbrek ana toplardamarına uzanım gösteren büyük bir kitle olduğu ve böbreğin çevresine kanama olduğu tespit edildi. Böbrek değerlerinin iyi olmaması ve böbreğini kaybetme riski nedeniyle yaptığı araştırmalar sonucunda Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Şahan’a ulaştı. Kumoğlu, Doç. Dr. Ahmet Şahan tarafından yapılan operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Halsizlik şikayetiyle doktora başvurdu

Böbreğindeki hastalıktan dolayı başından geçen süreci aktaran Birol Kumoğlu, "Hastalığım, ilk önce halsizlik ile başladı. Sağlık ocağında yaptırdığım tahlillerde böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim ve bunun üzerine hastaneye başvurdum. Hastanede ultrasona girdim ve tomografi çektirdim. Ultrasonda, sol böbreğimde kitle olduğu görüldü. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve Doç. Dr. Ahmet Şahan’a ulaştım. Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Ancak 12 santimetrelik kitle nedeniyle böbreğimi kaybedebilirdim. İlk önce kitlenin alınması gerektiğini doktorum anlattı. Ameliyatı olduktan sonra böbrek değerlerim düzelmeye başladı. Doktoruma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Böbreği almadan kitleyi temizlediler

Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, "Dış merkezde yapılan görüntülemelerde böbreğinde bir kitle tespit edilmişti. Bize geldiğinde böbrek değerleri yüksek olduğundan, ilaçlı filmi nefroloji bölümünün kontrolünde çektik. İlaçlı filmde, ilaçsız filme göre kitlenin ilerlemiş olduğunu ve böbreğin ana toplardamarına doğru yayılım gösteren 12 santimetrelik bir kitle olduğunu gördük. Hastanın diğer böbreği küçük ve içerisinde 2,5 santimetrelik bir taş vardı. Böbrek değerleri yüksek olduğundan, ameliyat yapmayı önerdik. Böbrekteki kitleyi, damarın içerisine yayılımıyla birlikte çıkartıp, böbreği korumayı amaçladık. Bütün riskleri hastamıza anlattık ve parsiyel nefrektomi yapmayı kararlaştırdık. Ameliyat yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü. Şimdi hastamızın böbrek değerleri daha iyiye gidiyor. Patolojisi bugün çıktı, böbrek dokusu korunmuş ve kanserli doku tamamen temizlenmiş olarak raporlandı. Hastamız, kendisine ilettiğimiz tedavileri de uyguladığı takdirde artık daha da sağlıklı olacak" şeklinde konuştu.