Mersin’in Mut ilçesinde motosikletle çarpışan otomobil trafoya vurarak durdu. Otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 200 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mut - Karaman yolu üzerinde Ortaköy - Yapıntı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. (32), idaresindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil ilçeye doğru seyir halindeyken Berkay Efe’nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı. Citroen marka otomobil motosikleti altına alarak yaklaşık 200 metre sürükledi, ardından da trafoya çarparak durabildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesine üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Efe’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan sürücünün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.