Bolu’da seyir halinde giden bir otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobilin motor kısmı yangın nedeniyle küle döndü.

Yangın, Aşağısoku Mahallesi Mert Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Adnan S. yönetimindeki 14 BL 799 plakalı Toyota marka otomobil, motor kısmından alev aldı. Elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın kısa sürede motorun tamamını sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmı küle döndü.