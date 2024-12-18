Kütahya Valisi Musa Işın, çini söküm işlemlerinin devam ettiği Çinili Camii’nde çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Vali Işın’a, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

Yetkililerden süreç hakkında detaylı bilgi alan Vali Işın, Çinili Camii’nin Kütahya’nın tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caminin, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için önemli bir kültürel zenginlik sunacağını ifade etti.

Çalışan ekiplerle de görüşen Vali Işın, çalışmaların hızla ilerlemesini ve en kısa sürede tamamlanmasını istedi.