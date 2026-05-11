Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri manevrası yapmak isteyen İzzet Aras yönetimindeki 35 Y 1502 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Kemalettin Akdağ idaresindeki 45 AZG 539 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünde herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.