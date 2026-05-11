Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kadınlar matinesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Anneler Günü'ne özel olarak organize edilen programda sahne alan sanatçı Cenk Ürek, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kadınlar gün boyunca müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Düzenlenen matineye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban da katılarak kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
Program sonunda katılımcılar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Anneler Günü'nü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.