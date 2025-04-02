Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Otizm Aile Danışma Merkezi 1,5 yılda 250 çocuğa ulaştı. Otizmli çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik destek sunulan merkezde ailelere de rehberlik hizmeti sağlandığı ifade edildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Otizm Aile Danışma Merkezi, otizmli çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelere de rehberlik sunarak yaşam kalitelerini artırıyor. Otizm tanılı çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunan merkez, 0-72 ay arası çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik destek hizmetleri sağlıyor. Otizm Aile Danışma Merkezi’nden kurulduğu günden itibaren yaklaşık 250 çocuk, 5 bin seans özel eğitim, 2 bin seans duyu bütünleme, bin seans da psikolojik danışmanlık hizmeti aldı.

"Otizmin tek tedavisi, erken ve yoğun özel eğitimdir"

Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, otizmin, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek, her 36 çocuktan birinde görüldüğünü ifade etti. Yıldırım, "Otizmin tek tedavisi, erken ve yoğun özel eğitimdir. Bu yüzden Otizm Aile Danışma Merkezi’ni kurduk. Buradan 0-72 ay arasındaki çocuklarımız ücretsiz şekilde özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Sadece otizm spektrum bozukluğu tanısı olması, buradan hizmet almak için yeterli. Merkezimizde yaz dönemlerinde bahçe aktiviteleri ve geziler de düzenliyoruz. Burası, aslında yaşayan bir merkez. Çocuklarla birlikte aileler de tüm hizmetlerimizden faydalanıyor" dedi.

Merkezi büyütmeye hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, "Erken çocukluk döneminde yoğun ve düzgün özel eğitim alan çocukların yüzde 50’sinden fazlasında, otizm spektrum bozukluğunda azalma gözlenmektedir. Hatta çocuklar kendi yaşıtlarını yakalayabilmektedir. Bu yüzden erken tanı ve erken müdahale çok önemli" diye konuştu.

"Çocukların kelime çıktıları çoğaldı"

Çocuklarına yaklaşık 7 ay önce otizm tanısı konan ve 4 aydır Otizm Aile Danışma Merkezi’nde özel eğitim ve duyu bütünleme hizmetlerinden yararlanan Ayşe Kazan Üzgör de destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üzgör, "Özel çocuk olduğu için masrafları, eğitimleri gerçekten çok ağır oluyor. Eğitimleri farklı oluyor. Çok güzel bir destek. Öğretmenlerimizden ve eğitimlerden çok memnunuz. Çocukların kelime çıktıları çoğaldı. Çok memnunuz. İyi ki varlar, iyi ki bu merkezi açmışlar" diyerek düşüncelerini anlattı.