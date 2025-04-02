Mersin Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 17 bin ziyaretçi ağırladı. Aileler, çocuklarının Tarsus Doğa Parkı’nda kaliteli ve doğayla iç içe bir gün geçirmesinden memnun kalırken, çocuklar da farklı türleri görmenin heyecanını yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Bayram boyunca yaklaşık 17 bin ziyaretçinin geldiği Tarsus Doğa Parkı, çocuklara doğayla iç içe deneyim sundu. Tatil süresince parkı ziyaret eden çocuklar, özellikle aslan, maymun, ayı, geyik, lemur, babun ve kurt gibi türlere ilgi gösterdi. Doğa Parkı görevlileri de çocuklara hayvanların yaşam alanları, beslenme düzenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Aileler, tatilde çocuklarının kaliteli ve doğayla iç içe bir gün geçirmesinden memnun olurken, çocuklar da farklı türleri görmenin heyecanını yaşadı.

"Ara tatil boyunca parkımız ziyarete açık olacak"

Tarsus Doğa Parkı’nda veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Ümit Güngör, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması ve ara tatil olması dolayısıyla ziyaretlerin yoğun olduğunu belirterek, "Arife günüyle birlikte 4 günlük bayram süresince yaklaşık 17 bin misafir ağırladık. Ara tatil boyunca da parkımız ziyarete açık olacak. Tüm ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.

"Bayram dolayısıyla çok yoğun"

Doğa Parkına ilk defa gelen çocuklardan Tuana Genç, parkı çok sevdiğini ifade ederken, Umut Can ise Tarsus Doğa Parkı’nın çok güzel olduğunu dile getirdi. Adana’dan gelen Osman Orhan da "Burası bayram dolayısıyla çok yoğun. Çocuklar Van’dan geldiler ve çok eğleniyorlar" diye konuştu.