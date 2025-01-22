Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Esra Nazik’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Nazik’in babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti” dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defnetmek üzere Konya’ya götürdü.

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Esra Nazik’in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.

Erhan Yıldız, “Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp ‘neden yardıma gelmiyorsunuz’ diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.