Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile SGS iş birliğinde, öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla HACCP ve Entegre Yönetim Sistemi (ISO9001, ISO14001, ISO45001) eğitimleri düzenlendi.

23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler sonunda farklı akademik birimlerden 150 öğrenci, 140 Ülkede geçerliliği bulunan sertifikalarını almaya hak kazandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tümer’in koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında eğitim ve belgelendirme, dünya çapında standart hizmetleriyle bilinen SGS tarafından sağlandı.

Eğitimler kapsamında iki gün süren HACCP programı ile güvenli gıda üretimi süreçlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önlenmesine odaklanılırken, üç gün süren Entegre Yönetim Sistemi programında kalite, çevre ve iş sağlığı yönetim standartları üzerinde duruldu.

“Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini uluslararası standartlara taşımak için önemli bir adım attık”

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını önemsiyoruz. SGS ile yaptığımız bu protokolle öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini uluslararası standartlara taşımak için önemli bir adım attık ve 150 öğrencimize 140 ülkede geçerli sertifika verdik. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece ulusal değil, küresel düzeyde de kendi alanlarının ekosistemine donanımlı birer bireyler olarak dâhil olmalarını hedefliyoruz. Bu tür iş birliklerini artırarak devam ettireceğiz.”