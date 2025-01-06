Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünde Belediye Mehter Takımı, seslendirdiği marşlarla katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan Belediye İzcilik Kulübü üyeleri, ’En büyük Türkiye’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi. Osmaniye Şehitler Anıtı’nda tamamlanan yürüyüş, mehter takımı konseri ile devam etti.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet yaptığı konuşmada, “Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun. Tabii Osmaniye’mizin şimdi öyle bir coşkuyla geldik ki gerçekten maşallah dedik. İşte bizim vatan aşkımız böyle gürül gürül akan bir ırmak gibi şu Akdeniz’in incisi olan, öncüsü olan Çukurova’mızdan, vatanımızın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine hamdolsun her yerine akıyor. İşte dün Mahmure Tren İstasyonu’ndaydık, orada şehit Kaymakam Saimbey’i, onun silah arkadaşlarını yad ettik. Tabii ki bizim Rahime Hatunlarımız, Palalı Süleymanlarımız ve o kaç kaç hadisesinin yaşandığı dönemde bütün kahraman Osmaniye’mizin aziz şehitlerini burada bir kez daha saygıyla, hürmetle, şükranla anıyorum. Bizlere bırakmış oldukları bu vatanı ilelebet hep birlikte Türk’ün yurdu yapacağımızı bir kez daha vurguluyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Program havai fişek gösterisi ile son buldu.